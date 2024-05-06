Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне ударили по Харьковщине, последствия разрушений уточняются

Анастасия ПроцПонедельник, 6 мая 2024, 17:06
Россияне ударили по Харьковщине, последствия разрушений уточняются
Иллюстративное фото: Getty Images

6 мая российские военные ударили по селам Черкасские Тишки и Липцы Харьковской области.

Источник: Синегубов, Суспільне.Харків, Воздушные силы

Детали: в 16:43 воздушники сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. В то же время, "Суспільне. Харьков" написало, что взрыв в городе прогремел еще до объявления воздушной тревоги. Впоследствии издание сообщило о еще одном взрыве.

Реклама:

В 16:47 Синегубов написал, что оккупанты наносят удары и призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

Обновлено: В 17:30 глава Харьковской ОГА уточнил, что около 17:00 россияне ударили по селам Черкасские Тишки и Липцы Харьковского района.

"На эту минуту без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется".

Темы: ХарьковХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области

фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"

фотоNYT нашла, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие

Байден одобрил передачу Украине военной помощи на 400 млн долларов

В Румынии назвали, сколько украинских мужчин сбежали в эту страну от мобилизации

Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине

Все новости...
Харьков
В Сумах и Харькове частично исчез свет – СМИ
Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 15, повреждены 20 домов
Оккупанты атаковали центр Харькова, десять раненых
Последние новости
07:49
ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области
07:27
видеоВ Ростовской области России на железной дороге горит цистерна с топливом
06:30
ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области
05:28
фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"
04:22
Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
03:22
видеоЭтой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
02:13
Пентагон "буквально переворачивает небо и землю", чтобы быстро доставить оружие в Украину
01:10
Центр исследования энергетики: Украина использует 12 ГВт электрогенерации, 8 из них просит соседей
00:15
обновляетсяХарьков под ракетным обстрелом: прогремели взрывы
00:10
В прокат вышел байопик о писателях Расстрелянного возрождения "Дом "Слово": обзор
Все новости...
Реклама:
Реклама: