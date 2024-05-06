Россияне ударили по Харьковщине, последствия разрушений уточняются

6 мая российские военные ударили по селам Черкасские Тишки и Липцы Харьковской области.

Источник: Синегубов, Суспільне.Харків, Воздушные силы

Детали: в 16:43 воздушники сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. В то же время, "Суспільне. Харьков" написало, что взрыв в городе прогремел еще до объявления воздушной тревоги. Впоследствии издание сообщило о еще одном взрыве.

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В 16:47 Синегубов написал, что оккупанты наносят удары и призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

Обновлено: В 17:30 глава Харьковской ОГА уточнил, что около 17:00 россияне ударили по селам Черкасские Тишки и Липцы Харьковского района.

"На эту минуту без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется".