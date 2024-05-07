Россияне утром атаковали Никополь, ранили женщину - ОВА
Вторник, 7 мая 2024, 11:06
Российские войска утром, 7 мая, обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области, на город также был направлен дрон-камикадзе, в результате чего ранена женщина.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Уже утром российские войска снова обстреляли Никополь. Били из артиллерии. А еще - направили дрон-камикадзе".
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Детали: Лысак сообщил, что из-за атаки пострадала женщина старшего возраста, у нее осколочные ранения. Сейчас пострадавшая в состоянии средней тяжести получает необходимую медицинскую помощь в больнице.
Что предшествовало: Перед этим в Никополе в результате российского обстрела получил повреждения Преображенский кафедральный собор УПЦ.