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В ЕС объяснили решения отдельных стран посетить "инаугурацию" Путина

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 7 мая 2024, 14:26
В ЕС объяснили решения отдельных стран посетить инаугурацию Путина
Петер Стано, фото: Getty Images

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге пояснил, что, несмотря на рекомендации государствам Евросоюза не посещать так называемую "инаугурацию" Владимира Путина, страны-члены имеют право принимать собственные решения в сфере внешней политики.

Источник: По состоянию на брифинге в Брюсселе, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Это решения, которые они принимают на основе их компетенции, на основе национального суверенитета, потому что, в конце концов, речь идет о двусторонних отношениях".

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Детали: Стано напомнил, что ЕС как институт не представлен на "инаугурации" в Москве своим послом. Дипломат ЕС получил соответствующие рекомендации от внешнеполитической службы Евросоюза и воздержался от участия.

В то же время сфера международных дел относится к компетенции государств-членов, поэтому они самостоятельно могут принимать решение о своем представительстве на "инаугурации", сказал Стано.

Стано сказал, что страны, решившие отправить своих представителей на "инаугурацию" Путина, должны сами дать объяснение, почему они это сделали.

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"Высокий представитель (Боррель) сегодня утром объяснил, почему, по его мнению, для ЕС нехорошо участвовать в мероприятии с участием Путина", – добавил спикер.

Предистория:

  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил во вторник утром, что дал странам Евросоюза рекомендацию не отправлять своих представителей на "инаугурацию" главы РФ Владимира Путина.
  • По данным СМИ, на "инаугурацию" Путина во вторник решили прийти дипломаты по меньшей мере шести стран ЕС – Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии.
  • Напомним, в МИД Украины заявили, что не видят оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.

Темы: ЕСПутинРосcия
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