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В Одесской области подорвали морскую мину

Валентина РоманенкоВторник, 7 мая 2024, 17:14
В Одесской области подорвали морскую мину
ВМС ВСУ

В Одесской области военные моряки уничтожили очередную морскую мину.

Источник: пресс-служба ВМС ВСУ

Детали: 7 мая в Одесской области обнаружили очередную опасную находку – якорную мину, которую вынесло на побережье.

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Опасный боеприпас обезвредили путем контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Всего за время полномасштабной войны с Российской Федерацией военные моряки уже уничтожили десятки подобных мин – как под водой, так и дрейфующих или тех, которые вынесло на побережье.

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Дословно: "Напоминаем, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать/обезвреживать.

В случае обнаружения таких предметов – сообщите соответствующие службы. Также информируем, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья".

Темы: Одесская областьвойна
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