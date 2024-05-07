СМИ: В Украине остановили рассмотрение почти 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых

Журналисты NGL.media обнаружили почти 11 тысяч случаев, когда обвиняемые в уголовных преступлениях добровольно мобилизуются, после чего суды останавливают рассмотрение их дел. Это касается не только виновных в смертельных ДТП или взяточничестве, но и насильников несовершеннолетних и помощников заказных убийц.

Источник: NGL.media

Детали: Журналисты проанализировали из всего массива остановленных из-за мобилизации дел 400 и обнаружили, что около 100 обвиняемых (25%) по этим делам совершили инкриминируемые им преступления уже в статусе военных. По остальным делам в 95% случаев суды прекратили разбирательство после мобилизации обвиняемых. И только по 5% дел суд отказался это сделать. Важно подчеркнуть, что решения судов в таких случаях не подлежат обжалованию.

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Анализ остановленных дел показывает, что преимущественно речь идет о воровстве, наркотиках, тяжелых ДТП. Многие остановленные дела касаются коррупционных преступлений – присвоение или растраты имущества, взяточничество, злоупотребление служебным положением и т.п.

Дословно: "Конечно, нельзя однозначно утверждать, что все мобилизовавшиеся обвиняемые пытаются затянуть судебное разбирательство. У части из них это могло быть вполне естественное желание. Однако, изучая некоторые дела, возникают обоснованные подозрения, что новообращенные военнослужащие уклоняются таким образом от наказание.

Детали: Мобилизуются в таких случаях не только мужчины. Журналисты приводят пример, когда 48-летняя Людмила Яценко, ранее работавшая в суде и обвиняемая в склонении к взятке, сначала избегала судебных заседаний, мотивируя это тем, что в марте 2022 года стала добровольцем терробороны Козинской ОТГ в Киевской области. После того, как детективы НАБУ выяснили, что блокпосты, на которых якобы дежурит Яценко, давно расформированы, ее адвокат подал в марте 2023 заявление об остановке рассмотрения дела из-за его мобилизации.

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Судя по опубликованной информации, Людмила Яценко мобилизовала где-то в Закарпатье, а затем стала солдатом обслуги гранатометного отделения. Прокурор возражал против остановки дела, считая, что оно просто уклоняется от суда, но дело остановили еще год назад и до сих пор не возобновили. NGL.media не удалось получить комментарий Яценко.

NGL.media также сообщило, что 4 апреля во время очередного заседания суда обвиняемый в смертельном ДТП судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр обратился с просьбой освободить его из-под стражи, чтобы он мог мобилизоваться.

В подтверждение своих слов он предоставил письмо от 163 батальона терробороны из Нежина о готовности взять его на должность заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению.

Тандыру грозит реальное заключение, рассмотрение его дела было бы остановлено до демобилизации, которая еще неизвестно когда будет, а за это время, вероятно, истек бы срок давности. Впрочем, суд оставил его в СИЗО и продолжил разбирательство по существу.