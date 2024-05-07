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Армия РФ обстреляла жилой квартал Херсона, загорелись 4 дома

Татьяна ОлейникВторник, 7 мая 2024, 20:30
Армия РФ обстреляла жилой квартал Херсона, загорелись 4 дома
Спасатель при ликвидации пожара в результате российских обстрелов в Херсоне. ФОТО - ГСЧС

Российские войска вечером 7 мая обстреляли жилой квартал в Центральном районе Херсона, загорелись одновременно 4 дома по разным адресам.

Источник: ГСЧС Украины, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Дословно: "Сегодня вечером армия РФ обстреляла один из жилых кварталов города. Загорелись одновременно четыре жилых дома по разным адресам. Спасатели оперативно прибыли на места попадания и потушили пожары".

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Детали: По данным главы ОВА, повреждены окна, кровли, газопровод. Из-за попадания снарядов несколько домов полностью разрушены.

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Травмированных среди херсонцев нет. Однако у людей – острая реакция на стресс. Медики предоставили им помощь на месте.

 
Спасатель при ликвидации пожара в результате российских обстрелов в Херсоне.
фото - гсчс
 
Спасатель при ликвидации пожара в результате российских обстрелов в Херсоне.
фото - гсчс

Темы: Херсонобстрелвойна
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