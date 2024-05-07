Армия РФ обстреляла жилой квартал Херсона, загорелись 4 дома

Спасатель при ликвидации пожара в результате российских обстрелов в Херсоне. ФОТО - ГСЧС

Российские войска вечером 7 мая обстреляли жилой квартал в Центральном районе Херсона, загорелись одновременно 4 дома по разным адресам.

Источник: ГСЧС Украины, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Дословно: "Сегодня вечером армия РФ обстреляла один из жилых кварталов города. Загорелись одновременно четыре жилых дома по разным адресам. Спасатели оперативно прибыли на места попадания и потушили пожары".

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Армія РФ обстріляла житловий квартал Херсону, загорілись 4 будинки

Відео - ДСНС pic.twitter.com/qhk1HM6OvH — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 7, 2024

Детали: По данным главы ОВА, повреждены окна, кровли, газопровод. Из-за попадания снарядов несколько домов полностью разрушены.

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Травмированных среди херсонцев нет. Однако у людей – острая реакция на стресс. Медики предоставили им помощь на месте.

Спасатель при ликвидации пожара в результате российских обстрелов в Херсоне. фото - гсчс