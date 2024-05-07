Армия РФ обстреляла жилой квартал Херсона, загорелись 4 дома
Российские войска вечером 7 мая обстреляли жилой квартал в Центральном районе Херсона, загорелись одновременно 4 дома по разным адресам.
Источник: ГСЧС Украины, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин
Дословно: "Сегодня вечером армия РФ обстреляла один из жилых кварталов города. Загорелись одновременно четыре жилых дома по разным адресам. Спасатели оперативно прибыли на места попадания и потушили пожары".
Армія РФ обстріляла житловий квартал Херсону, загорілись 4 будинки— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 7, 2024
Відео - ДСНС pic.twitter.com/qhk1HM6OvH
Детали: По данным главы ОВА, повреждены окна, кровли, газопровод. Из-за попадания снарядов несколько домов полностью разрушены.
Травмированных среди херсонцев нет. Однако у людей – острая реакция на стресс. Медики предоставили им помощь на месте.