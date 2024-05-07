7 человек пострадали от российских обстрелов на Днепропетровщине, среди них 6-летний ребенок
Российская армия 7 мая обстреливала Никопольский район и ударила дроном по Криворожскому району на Днепропетровщине. В результате атак пострадали семь человек, среди них 6-летний ребенок.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Детали: Лисак сообщает, что из-за обстрелов Никопольского района пострадали четыре человека: женщины 91 и 50 лет, мужчины – 37, 51 и 40 лет. Один из них – "тяжелый". А также 6-летняя девочка.
Россияне в общей сложности нанесли 14 ударов дронами-камикадзе по району и совершили 2 обстрела из артиллерии.
Также вечером оккупанты атаковали Криворожский район.
Прямая речь: "Вечером русская армия попала ударным дроном по Зеленодольской общине Криворожья.
Пострадал 56-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены жилые дома".