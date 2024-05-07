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7 человек пострадали от российских обстрелов на Днепропетровщине, среди них 6-летний ребенок

Татьяна ОлейникВторник, 7 мая 2024, 21:09
7 человек пострадали от российских обстрелов на Днепропетровщине, среди них 6-летний ребенок
Фото - Сергей лисак в телеграмм

Российская армия 7 мая обстреливала Никопольский район и ударила дроном по Криворожскому району на Днепропетровщине. В результате атак пострадали семь человек, среди них 6-летний ребенок.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: Лисак сообщает, что из-за обстрелов Никопольского района пострадали четыре человека: женщины 91 и 50 лет, мужчины – 37, 51 и 40 лет. Один из них – "тяжелый". А также 6-летняя девочка. 

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Россияне в общей сложности нанесли 14 ударов дронами-камикадзе по району и совершили 2 обстрела из артиллерии.

 
Последствия российского обстрела Никопольщины 7 мая
Фото - Сергей Лысак
 
Последствия российского обстрела Никопольщины 7 мая
Фото - Сергей Лысак
 
Последствия российского обстрела Никопольщины 7 мая
Фото - Сергей Лысак

Также вечером оккупанты атаковали Криворожский район.

Прямая речь: "Вечером русская армия попала ударным дроном по Зеленодольской общине Криворожья.

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Пострадал 56-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены жилые дома".

Темы: Днепропетровская областьдетиобстрелНикополь
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