Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Зеленский: Готовим документы, которые точно станут новостями в ближайшие недели

Татьяна ОлейникВторник, 7 мая 2024, 22:51
Зеленский: Готовим документы, которые точно станут новостями в ближайшие недели
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает готовить новые визиты партнеров и соглашения о безопасности для нашего государства и жизни в целом в Европе.

Источник: обращение Зеленского 7 мая

Прямая речь: "Готовим встречи и документы, которые точно станут новостями в ближайшие недели. Новые визиты в Украину наших партнеров. Новые соглашения о безопасности для нашего государства и жизни в целом в Европе. И, конечно, мы продолжаем готовить фактический старт переговоров с Европейским Союзом на июнь.

Реклама:

С нашей украинской стороны все детали будут проработаны на сто процентов. Украина выполнила свои обязательства. И на такую же активность – результативную активность – Украина рассчитывает и со стороны партнеров".

Детали: Также президент сообщил, что провел отдельное совещание с Министерством обороны, в частности, по комплектованию наших бригад.

ВИДЕО ДНЯ

Также, по его словам, идет подготовка первого Глобального саммита мира. Зеленский пообщался с лидерами Испании, Бельгии, Латвии, Финляндии и Кабо Верде.

Темы: Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Укрэнерго" определила графики отключений на пятницу

Зеленский ветировал закон об увольнении за неинформирование о родственниках в РФ и в оккупации

С 16:00 снова применяются графики стабилизационных отключений – ДТЭК

фотоНа Закарпатье при проверке документов мужчина стрелял в полицейского

Свириденко отменяет указ о бронировании Glovo и Favbet

В ГПСУ объяснили, что изменится для мужчин при пересечении границы с 18 мая

Все новости...
Зеленский
Правительство поддержало проект указа Зеленского о создании Сил беспилотных систем в ВСУ
У Зеленского надеются финализировать соглашение по безопасности с США уже в мае
Зеленский на Ставке заслушал вернувшегося с передовой Сырского
Последние новости
21:50
На Львовщине почасовые отключения света продлили до 9:00 17 мая
21:48
За время возведения фортификаций на Харьковщине погибли 4 строителя – ОВА
21:28
Топ-военный НАТО: Поставка оружия Украине не обязательно будет сдерживать россиян
21:15
Генштаб: На Харьковском направлении количество атак выросло до 10
21:05
В НАТО не знают, начала ли уже Россия свое летнее наступление
21:04
У чиновника Кабмина нашли имущество в Дубае на $330 тысяч - «Схемы»
21:01
В Glovo говорят, что забронировали только 10 сотрудников
20:53
В Нидерландах 29-летняя женщина получила разрешение на эвтаназию: она страдает психическими заболеваниями
20:50
Австрия создает фонд с планом выделить более €500 млн на инвестиции для Украины
20:47
МВФ начнет новый пересмотр программы для Украины через несколько недель
Все новости...
Реклама:
Реклама: