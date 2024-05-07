Зеленский: Готовим документы, которые точно станут новостями в ближайшие недели

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает готовить новые визиты партнеров и соглашения о безопасности для нашего государства и жизни в целом в Европе.

Источник: обращение Зеленского 7 мая

Прямая речь: "Готовим встречи и документы, которые точно станут новостями в ближайшие недели. Новые визиты в Украину наших партнеров. Новые соглашения о безопасности для нашего государства и жизни в целом в Европе. И, конечно, мы продолжаем готовить фактический старт переговоров с Европейским Союзом на июнь.

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С нашей украинской стороны все детали будут проработаны на сто процентов. Украина выполнила свои обязательства. И на такую же активность – результативную активность – Украина рассчитывает и со стороны партнеров".

Детали: Также президент сообщил, что провел отдельное совещание с Министерством обороны, в частности, по комплектованию наших бригад.

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Также, по его словам, идет подготовка первого Глобального саммита мира. Зеленский пообщался с лидерами Испании, Бельгии, Латвии, Финляндии и Кабо Верде.