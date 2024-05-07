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СМИ: Нейтральные страны Европы попросили НАТО о более тесном сотрудничестве из-за агрессии России

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 7 мая 2024, 23:35
СМИ: Нейтральные страны Европы попросили НАТО о более тесном сотрудничестве из-за агрессии России
Иллюстративное фото - Getty Images

Австрия, Ирландия, Швейцария и Мальта в совместном письме к Североатлантическому Альянсу выразили желание расширить двустороннее сотрудничество на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе после российского вторжения в Украину.

Источник: австрийская газета Die Presse со ссылкой на письмо, передает "Европейская правда"

Детали: По данным Die Presse, еще в декабре 2023 года четыре нейтральных государства Европы, которых иногда объединяют в группу WEP4 (Western European Partners), прислали Альянсу письмо на две страницы, в котором заявили о желании расширить отношения с НАТО.

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В письме отмечается, что ситуация с безопасностью в Европе существенно ухудшилась и остается нестабильной, поэтому WEP4 – которые уже являются "ближайшими партнерами НАТО" – хотят усилить военное сотрудничество с Альянсом, которое "приобретает все большее значение".

Дипломаты четырех стран также изложили собственные предложения по усилению этого сотрудничества, в частности дополнительные совместные военные учения или "привилегированный доступ к документам и разведданным Альянса".

В комментарии Die Presse Министерство иностранных дел Австрии фактически подтвердило подлинность письма, отметив, что инициатива WEP4 обусловлена геополитическими изменениями.

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Тогда как нейтральные Швеция и Финляндия после полномасштабного вторжения России в Украину отказались от нейтралитета и присоединились к НАТО, страны WEP4 на такой шаг не пошли. Тем не менее, например, швейцарское правительство неоднократно декларировало намерение углубить сотрудничество с Альянсом.

Читайте также, как Швейцария меняет отношения с НАТО.

Темы: НАТОЕС
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