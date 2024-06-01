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Бывшие российские зэки объединились на оккупированных территориях в банду и грабили

Алена ИвашкивСуббота, 1 июня 2024, 02:38
Бывшие российские зэки объединились на оккупированных территориях в банду и грабили
фото иллюстративное: РосСМИ

Бывшие зэки из России организовали банду на оккупированных территориях и грабят местных жителей под дулами автоматов. 

Источник: ASTRA

Детали: 8 марта прошлого года несколько вооруженных мужчин в балаклавах проникли на территорию ЧАО "Елизаветовское" в селе Елисеевка Запорожской области и похитили трактор "John Deere", погрузчик и 24 канистры с дизельным топливом. Через два месяца шестеро неизвестных наведались к жителю села Тарасовка и под дулом автоматов заставили его отдать им трактор "JBC" - они отбуксировали его на военном "Урале".

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В марте этого года ограбили весовую станцию "Новокиевка" в одноименном селе. Неизвестные заперли охранника, натянув ему шапку на лицо, и забрали с собой 6 водяных насосов John Deere. После этого они ограбили предприятие "Доминация" в селе Елизаветовка - также угрожая пистолетом охраннику. На этот раз они снова похитили трактор John Deere и двигатель.

В ночь на 16 мая еще один трактор "John Deere" исчез со двора жителя села Полковое в Донецкой области.

По данным ASTRA, в причастности к ограблениям подозревают 42-летнего ранее судимого за грабеж, разбой и подделку денег уроженца Северной Осетии Тамирлана Барагунова, также осужденного за подделку денег Арсланбека Барагунова и 38-летнего Руслана, который сидел за нарушение правил оборота наркотиков. В деле есть и другие фигуранты, они не задержаны.

Темы: оккупацияРосcиявойна
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