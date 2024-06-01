На Харьковщине из-за вражеского обстрела пострадали 12 человек, среди них восемь детей
Суббота, 1 июня 2024, 07:34
В ночь на субботу ВС РФ ударили по частной застройке в Балаклее, что на Харьковщине: 12 человек пострадали.
Источник: Балаклейская МВА в Telegram
Детали: Враг попал по частной жилой застройке.
Реклама:
По предварительной информации пострадали 12 человек из них 8 детей и беременная женщина.
Всем оказывается медицинская помощь.
Дополнено: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что на момент ракетного удара в двух домах находились 12 человек: 4 взрослых, из них - одна беременная женщина, и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет.
ВИДЕО ДНЯ
У всех пострадавших - состояние средней тяжести, у одного ребенка - острая реакция на стресс.
Пострадавшие госпитализированы в больницу.
В домах возник пожар.
Напомним:
- В России в ночь на субботу взлетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Около 3.00 они совершили пусковые маневры. В 4.29 ракеты долетели на крайний запад страны - в Закарпатье. Воздушная тревога продолжалась до 5.30.
- Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил, что в ночь на субботу в Винницкой области из-за падения обломков сбитого вражеского дрона возник пожар на объекте критической инфраструктуры.
- В Минэнерго сообщили, что враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.