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На Харьковщине из-за вражеского обстрела пострадали 12 человек, среди них восемь детей

Алена ИвашкивСуббота, 1 июня 2024, 07:34
На Харьковщине из-за вражеского обстрела пострадали 12 человек, среди них восемь детей
Последствия российской атаки на Харьковщине, фото: Олег Синегубов

В ночь на субботу ВС РФ ударили по частной застройке в Балаклее, что на Харьковщине: 12 человек пострадали.

Источник: Балаклейская МВА в Telegram

Детали: Враг попал по частной жилой застройке.

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По предварительной информации пострадали 12 человек из них 8 детей и беременная женщина. 

Всем оказывается медицинская помощь.

Дополнено: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что на момент ракетного удара в двух домах находились 12 человек: 4 взрослых, из них - одна беременная женщина, и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

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У всех пострадавших - состояние средней тяжести, у одного ребенка - острая реакция на стресс.

Пострадавшие госпитализированы в больницу.

В домах возник пожар.

Напомним:

Темы: Харьковская областьвойна
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