"Вместо цветов - донаты": с госпитальером "Чекой" будут прощаться в воскресенье в Киеве

Медика добровольческого батальона "Госпитальеры" 25-летнюю Ирину Цыбух с позывным "Чека" похоронят во Львове, но прощание состоится 2 июня в Киеве.

Источник: батальон "Госпитальеры"

Детали: 2 июня в воскресенье состоится прощание с "Чекой": в Михайловском соборе в 13:00, далее на Майдане Независимости.

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В 16:00 колонна выедет во Львов.

Дословно: "Чека оставила близким пожелания, как должна выглядеть церемония прощания с ней.

Вместо цветов - донаты на батальон и помощь семьям погибших.

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Никаких искусственных цветов или пластика.

Одежда - вышиванка или камуфляж для действующих военных и ветеранов".

Предыстория: В среду 29 мая на фронте погибла медик с позывным "Чека".

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