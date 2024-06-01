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Зеленский после ночной атаки РФ напомнил партнерам о потребностях Украины

Роман ПетренкоСуббота, 1 июня 2024, 12:01
Зеленский после ночной атаки РФ напомнил партнерам о потребностях Украины
ликвидация последствий атаки в винницкой области, фото: ГСЧС

Президент Владимир Зеленский после ночной масштабной атаки России по Украине заявил, что "партнеры точно знают", как защитить украинское небо.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Этой ночью очередной обстрел из более 50 ракет различных типов и около 50 дронов „Шахед" был направлен на юг, центр и запад Украины.

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Я благодарен нашим воинам за то, что большинство из них уничтожено, но были и попадания.

Главная цель России - нормализовать террор, использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решимости партнеров Украины.

Российские террористы понимают только язык силы. И единственный способ остановить этот террор и не дать ему стать нормой - своевременно принимать эффективные решения. Полная защита украинского неба должна стать нормой, чтобы сумасшедшие в Кремле поняли, что их террор не достигает своих целей.

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Партнеры точно знают, что для этого нужно. Дополнительные "Петриоты" и другие современные системы ПВО для Украины. Ускорение и расширение поставок F-16 в Украину. Обеспечение наших воинов всеми необходимыми возможностями".

Детали: Зеленский убежден, что когда российский диктатор Владимир Путин потеряет возможность бить по гражданским людям и гражданской инфраструктуре, он "будет вынужден прекратить свой террор".

Темы: ЗеленскийПВОракетный удар
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