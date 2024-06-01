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На Харьковщине горят почти 4 тысячи гектаров леса

Роман ПетренкоСуббота, 1 июня 2024, 13:57
На Харьковщине горят почти 4 тысячи гектаров леса
все фото: ГСЧС

На Харьковщине продолжаются 9 лесных пожаров, огнем охвачено более 3 тыс. 700 га лесов.

Источник: ГСЧС

Детали: По данным спасателей, большинство пожаров вызвали оккупанты.

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Сейчас удалось локализовать 6 пожаров на площади около 2 тыс. 300 га.

 

Дословно: "Сотрудники ГСЧС и лесхозов работают в сверхтяжелых условиях, находясь под постоянными вражескими атаками.

Сложность тушения связана и с тем, что участки лесных массивов в прифронтовых районах заминированы и загрязнены неразорвавшимися вражескими боеприпасами".

Темы: Харьковская областьпожар
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