На Харьковщине горят почти 4 тысячи гектаров леса
Суббота, 1 июня 2024, 13:57
На Харьковщине продолжаются 9 лесных пожаров, огнем охвачено более 3 тыс. 700 га лесов.
Источник: ГСЧС
Детали: По данным спасателей, большинство пожаров вызвали оккупанты.
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Сейчас удалось локализовать 6 пожаров на площади около 2 тыс. 300 га.
Дословно: "Сотрудники ГСЧС и лесхозов работают в сверхтяжелых условиях, находясь под постоянными вражескими атаками.
Сложность тушения связана и с тем, что участки лесных массивов в прифронтовых районах заминированы и загрязнены неразорвавшимися вражескими боеприпасами".