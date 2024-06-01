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В местах с камерами автофиксации количество ДТП с тяжелыми последствиями снизилось втрое – полиция

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июня 2024, 16:26
В местах с камерами автофиксации количество ДТП с тяжелыми последствиями снизилось втрое – полиция
камера автофиксации, фото: Патрульная полиция

За 4 года с начала введения в Украине автоматической фиксации нарушений ПДД в местах, где установлены камеры автоматической фиксации, количество ДТП с тяжелыми последствиями снизилось втрое.

Источник: замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Прямая речь: "Скорость остается одной из самых распространенных причин ДТП с тяжелыми последствиями. Однако за 4 года работы в местах, где установлены камеры автоматической фиксации, количество ДТП с тяжелыми последствиями снизилось втрое.

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До запуска системы фиксации количество ДТП с погибшими и/или травмированными в местах установки приборов контроля составляла – 541, сейчас – 175 (47 случаев по причине превышения скорости). Наша цель – "Vision Zero" (нулевая смертность на дорогах). И мы неустанно к ней идем".

Детали: Билошицкий сообщил, что сейчас 265 приборов контроля работают в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Камеры функционируют в 25 городах и 15 областях Украины, кроме областей, где продолжаются боевые действия.

"За 4 года полицейские вынесли более 10 миллионов постановлений – именно столько раз мы привлекли к ответственности нарушителей скоростного режима и тех, кто не соблюдал правила проезда полосой общественного транспорта. Из этого количества было выполнено 89% постановлений и уплачено штрафов на общую сумму более 2,1 миллиарда гривен", – добавил замначальника департамента.

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Предыстория:

  • Система автофиксации нарушений ПДД стартовала 1 июня 2020 года. За первые 8 минут работы в Киеве камеры зафиксировали 262 случая превышения скорости. За первые 17 часов работы – более 35 тысяч случаев. На второй день работы видеофиксации нарушений правил дорожного движения нарушителей стало меньше на 40%.
  • За первый год работы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения таких нарушений стало в 8 раз меньше.

Темы: ДТПавтополиция
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