В местах с камерами автофиксации количество ДТП с тяжелыми последствиями снизилось втрое – полиция

За 4 года с начала введения в Украине автоматической фиксации нарушений ПДД в местах, где установлены камеры автоматической фиксации, количество ДТП с тяжелыми последствиями снизилось втрое.

Источник: замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Прямая речь: "Скорость остается одной из самых распространенных причин ДТП с тяжелыми последствиями. Однако за 4 года работы в местах, где установлены камеры автоматической фиксации, количество ДТП с тяжелыми последствиями снизилось втрое.

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До запуска системы фиксации количество ДТП с погибшими и/или травмированными в местах установки приборов контроля составляла – 541, сейчас – 175 (47 случаев по причине превышения скорости). Наша цель – "Vision Zero" (нулевая смертность на дорогах). И мы неустанно к ней идем".

Детали: Билошицкий сообщил, что сейчас 265 приборов контроля работают в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Камеры функционируют в 25 городах и 15 областях Украины, кроме областей, где продолжаются боевые действия.

"За 4 года полицейские вынесли более 10 миллионов постановлений – именно столько раз мы привлекли к ответственности нарушителей скоростного режима и тех, кто не соблюдал правила проезда полосой общественного транспорта. Из этого количества было выполнено 89% постановлений и уплачено штрафов на общую сумму более 2,1 миллиарда гривен", – добавил замначальника департамента.

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