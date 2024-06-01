Зеленский встретился с президентом Индонезии: Подчеркнул интерес к Юго-Восточной Азии

Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Сингапуре заявил, что Украина заинтересована в развитии отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и стремится получить статус Секторального диалогового партнера Ассоциации.

Источник: сайт президента

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Детали: Зеленский встретился с Субианто на полях ежегодного Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Прямая речь Зеленского: "Мы рассчитываем на поддержку Индонезией суверенитета и территориальной целостности Украины".

Больше деталей: Президенты обсудили прогресс в реализации Украинской формулы мира. Зеленский выразил надежду на участие Индонезии в Саммите мира на самом высоком уровне.

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Зеленский также отметил, что, несмотря на попытки России препятствовать гражданскому судоходству в Черном море, Украина готова нарастить поставки сельскохозяйственной продукции в Индонезию.

Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в развитии отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и стремится получить статус Секторального диалогового партнера Ассоциации.