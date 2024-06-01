Зеленский призвал союзников повлиять на позицию США относительно Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский считает, что ряд союзников Украины, которые поддерживают приглашение Украины к членству в НАТО, могут склонить к этому Соединенные Штаты.

Источник: Зеленский в интервью The Guardian, пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что какие-то решения по Украине являются "решением всех", и некоторые столицы уже выступают за приглашение Украины.

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Прямая речь: "Великобритания поддерживает нас в НАТО. Соединенные Штаты сомневаются – они боятся какой-то эскалации. Но здесь нельзя сказать, что "США боятся эскалации, а все остальные страны поддерживают Украину" – так нельзя подходить к вопросу.

Если все действительно нас поддерживают, я думаю, всем будет достаточно сил, ума и влияния, чтобы общаться с Соединенными Штатами, чтобы изменить их мнение, изменить их подход. Важно, чтобы не только Украина поднимала вопрос НАТО".

Больше деталей: Зеленский провел параллели между этой темой и дискуссией о других сложных для союзников решениях, как удары по территории России западным оружием, на которые США в конце концов дали согласие.

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"Сначала надо было посмотреть, что захвачена часть Харькова (Харьковской области – Ред.), а потом уже дать разрешение бить по скоплению их войск вдоль границ. Надо в нас больше верить", – добавил президент.

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