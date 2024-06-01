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В воскресенье в Украине дожди и жара

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июня 2024, 21:05
В воскресенье в Украине дожди и жара
иллюстративное фото Pixabay

На большей части территории Украины в воскресенье, 2 июня, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Прогноз погоды на 2 июня, meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 2 июня, meteo.gov.ua

Детали: В Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

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Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 27-32°, в северных, Винницкой и Черкасской областях 24-29°.

На Киевщине ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 24-29°; в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°.

Темы: погода
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