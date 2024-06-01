Россияне больше всего атакуют на Покровском направлении – Генштаб

На всей линии фронта с начала суток произошло 73 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 19 часов

Детали: Российские оккупанты продолжают терроризировать Харьковскую область авиаударами со своей территории. В частности, из района Белгорода агрессор нанес удар одной КАБ по Харькову и Большим Проходам соответственно, три КАБа враг сбросил по Русской Лозовой, еще по одному КАБу в Пятихатку и Чайковку, по Ветеринарному ударили восемью неуправляемыми авиационными ракетами.

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На Купянском направлении произошло 4 боевых столкновения. Две атаки украинские воины успешно отбили, еще две продолжаются вблизи Дружелюбовки. Здесь российские оккупанты тоже активно применяют управляемые авиационные бомбы. В частности, два удара КАБАми потерпела Дружелюбовка и одной КАБ враг ударил по Райгородке. По Тобаевке и Синьковке российская авиация нанесла огневое поражение НАРами, семь и 14 ракет соответственно.

На Северском направлении произошло 10 боестолкновений. Одну атаку украинские защитники отбили, девять еще продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении российские войска атаковали при поддержке авиации. Четыре штурмовые действия российских захватчиков отбили подразделения Сил обороны.

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Напряженной остается ситуация на Покровском направлении. С начала суток здесь насчитывается уже 23 боевых столкновения. Враг пытается продавить украинскую оборону при поддержке авиации. 14 атак украинские воины отбили, девять еще продолжаются.

На Кураховском направлении общее количество атак возросло до 19. Силы обороны Украины успешно отбили 13 штурмовых действий российских захватчиков. Еще шесть боев продолжаются вблизи Красногоровки, Константиновки и Водяного, где враг активно применяет авиацию.

На Времовском направлении украинские воины отбили четыре атаки российских оккупантов.

На Приднепровском направлении, в районе Крынок, с начала суток произошло три боевых столкновения. Враг применял авиацию.