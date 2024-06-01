Зеленский впервые встретился с президентом Тимора-Лешти и пригласил его в Украину

Президент Владимир Зеленский в Сингапуре провел первую в истории двусторонних отношений встречу с президентом демократической республики Тимор-Лешти Жозе Мануэлем Рамошем-Ортой.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский поблагодарил президента республики Тимор-Лешти за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и важных резолюций ООН по осуждению агрессии России.

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Украинский президент подчеркнул важность участия стран Юго-Восточной Азии в Глобальном саммите мира и поблагодарил Рамоша-Орту за подтверждение его участия в мероприятии.

Зеленский отметил, что одним из ключевых вопросов на Саммите будет пункт Формулы мира по продовольственной безопасности.

Он выразил готовность развивать двустороннее сотрудничество с Тимором-Лешти, в частности в направлении поставок аграрной продукции, а также пригласил президента страны посетить Украину.