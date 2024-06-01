Россияне запустили "Шахеды" с юга
Суббота, 1 июня 2024, 23:45
В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с южного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 23:02 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА в Николаевской и Херсонской областях.
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По состоянию на 23:13 БпЛА зафиксированы в южной части Николаевской области, курс северо-западный.
В 23:33 Воздушные силы сообщили, что беспилотники взяли курс на Одесскую область.
По состоянию на 23:43: Первая группа ударных БпЛА в Одесской области в северо-западном направлении.
ВИДЕО ДНЯ
Вторая группа ударных БпЛА с Херсонщины курсом на Криворожский район Днепропетровщины.