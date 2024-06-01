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Россияне запустили "Шахеды" с юга

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июня 2024, 23:45
Россияне запустили Шахеды с юга
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с южного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:02 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА в Николаевской и Херсонской областях.

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По состоянию на 23:13 БпЛА зафиксированы в южной части Николаевской области, курс северо-западный.

В 23:33 Воздушные силы сообщили, что беспилотники взяли курс на Одесскую область.

По состоянию на 23:43: Первая группа ударных БпЛА в Одесской области в северо-западном направлении.

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Вторая группа ударных БпЛА с Херсонщины курсом на Криворожский район Днепропетровщины.

Темы: беспилотникивойна
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