В Украине заработал первый совместный цех Укроборонпрома и Rheinmetall

В Украине начал работу первый совместный цех предприятия "Украинской оборонной промышленности" и Rheinmetall, в нем будут ремонтировать и производить бронетехнику.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

Детали: Главное назначение новой площадки – ремонт и производство военной техники немецких образцов.

Реклама:

ФОТО: МИНИСТР ПО ВОПРОСАМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ АЛЕКСАНДР КАМЫШИН

Это ускорит восстановление боевых машин и возвращение их на передовую, а впоследствии позволит производить новую технику для Сил безопасности и обороны Украины силами украинских оружейников.

ФОТО: МИНИСТР ПО ВОПРОСАМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ АЛЕКСАНДР КАМЫШИН

На совместной производственной площадке работают украинские специалисты, а технический надзор осуществляют представители немецкого партнера.

Напомним: Немецко-украинское ООО "RHEINMETALL UDI" было зарегистрировано 18 октября 2023 года в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

В Rheinmetall ранее раскрыли, что предприятие будет базироваться в Киеве и будет заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военных транспортных средств.