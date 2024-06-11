В Украине заработал первый совместный цех Укроборонпрома и Rheinmetall
В Украине начал работу первый совместный цех предприятия "Украинской оборонной промышленности" и Rheinmetall, в нем будут ремонтировать и производить бронетехнику.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
Детали: Главное назначение новой площадки – ремонт и производство военной техники немецких образцов.
Это ускорит восстановление боевых машин и возвращение их на передовую, а впоследствии позволит производить новую технику для Сил безопасности и обороны Украины силами украинских оружейников.
На совместной производственной площадке работают украинские специалисты, а технический надзор осуществляют представители немецкого партнера.
Напомним: Немецко-украинское ООО "RHEINMETALL UDI" было зарегистрировано 18 октября 2023 года в Украине.
В Rheinmetall ранее раскрыли, что предприятие будет базироваться в Киеве и будет заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военных транспортных средств.