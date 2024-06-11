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Bloomberg: ЕС обсуждает с Украиной транзит газа из Азербайджана вместо РФ

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 11 июня 2024, 14:41

Издание "Bloomberg" пишет, что европейские чиновники ведут переговоры с украинскими коллегами о том, как сохранить поставки газа через украинскую газотранспортную систему после завершения контракта с "Газпромом". Один из возможных вариантов заключается в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: В конце 2024 года, как известно, истекает действие контракта с "Газпромом" о транзите через украинскую ГТС. В Киеве категорически отвергали возможность его продления. Это является вызовом для тех немногих стран ЕС – в частности Словакии и Австрии – которые еще продолжают получать российский газ через трубопровод.

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По информации издания, европейские правительства и представители компаний говорят с украинскими коллегами о способах продолжить поставки газа этим путем.

Один из вариантов, который якобы обсуждается – чтобы европейские компании закупали газ у Азербайджана и он начинал транспортироваться через российские трубы в направлении Европы. Это должно было бы заинтересовать и Украину, поскольку она получает прибыль от транзита и заинтересована в том, чтобы система дальше обслуживалась и оставалась в рабочем состоянии.

Нынешний глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов в общении с Bloomberg News отверг какие-то варианты решения, которые означали бы продолжение сотрудничества с "Газпромом", но сказал, что покупка газа у Азербайджана "может иметь будущее".

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Идея с покупкой газа для Европы в Азербайджане теоретически может заинтересовать и Россию, если бы ее оформили как "своп". Такие сделки в нефтегазовой сфере иногда применяют – когда топливо невозможно физически поставить из одного места в другое. Азербайджан сейчас, насколько известно, не имеет избыточного производства газа и уже использует на полную мощность свои трубопроводы для экспорта в Европу. Баку заинтересован наращивать экспорт, но это требует модернизации инфраструктуры и новых долгосрочных контрактов.

Собеседники агентства говорят, что эти разговоры еще "на начальной стадии" и реальное движение начнется ближе к концу года, когда начнет истекать время.

Ранее уже появлялись сообщения о том, что Словакия – одна из стран, которые сохраняют зависимость от российского газа – начала искать ему замену в Азербайджане.

Напомним: в ЕС готовят ограничения также против сжиженного природного газа из России.

Темы: газЕСАзербайджанРосcия
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