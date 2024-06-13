Пентагон: На "Рамштайн" обсудят обеспечение Украины системами ПВО, в частности Patriot

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что 13 июня на 23-м заседании формата "Рамштайн" в Брюсселе обсудят потребность Украины в усилении ее противовоздушной обороны, в частности - в необходимости поставки ЗРК Patriot.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Сингх

Детали: Журналисты поинтересовались у Сингх, когда Штаты смогут передать Украине еще одну батарею Patriot. Об одобрении президентом Байденом этого шага ранее сообщали СМИ.

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Сингх отметила, что не имеет информации относительно сообщений в СМИ, но подчеркнула, что этот вопрос будут обсуждать на заседании формата "Рамштайн".

"Мы знаем, что противовоздушная оборона является приоритетом для Украины, это то, что им нужно, то ли в виде Patriot, то ли в других видах вооружений.

И я уверена, что это будет темой для обсуждения завтра (в четверг. – Ред.) на заседании Контактной группы по помощи Украине", – сказала заместитель спикера Пентагона.

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Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится в очном формате 13 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Предыдущее, 22-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось 20 мая онлайн и также было посвящено усилениюпротивовоздушной обороны Украины.