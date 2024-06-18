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Российские войска запустили "Шахеды": на Днепропетровщине работала ПВО

Татьяна ОлейникВторник, 18 июня 2024, 23:54
Российские войска запустили Шахеды: на Днепропетровщине работала ПВО
Иллюстративнoе фото - Getty Images

Вечером 18 июня российская армия запустила с юга Украины ударные БПЛА.

Источник: Воздушные силы ВСУ, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: В 22:00 военные сообщили о группе "Шахедов" из ТОТ Запорожской области, которая направляется в Херсонскую область. Позже стало известно о "Шахедах" на севере Херсона, двигающихся на запад.

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В 23:05 воздушники предупредили о "Шахедах" на севере Херсона и Николаевщины, которые продолжают курс на запад. Новая группа "Шахедов" из ТОТ Запорожской области направляется в Херсонскую область.

В Днепропетровской ОВА сообщили, что в Криворожском районе работала ПВО: военные сбили российский "Шахед".

В 23:36 Воздушные силы сообщили о "Шахедах" из Николаевщины, курсом на Одесщину;"Шахеды" на севере Херсонщины - в направлении Николаевщины и новую группу БпЛА из ТОТ Запорожской области, следующих на Херсонщину.

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В 23:51 сообщили о "Шахедах" в направлении Запорожья.

По состоянию на 0:21:

"Шахеды" на севере Одесской области - курсом на северо-запад.
"Шахеды" на севере Николаевской области - движутся на запад.
Группа вражеских БпЛА на Херсонщине - направляются на Николаевщину.
Группа "Шахедов" на Запорожье - курсом на Херсонщину.

В 0:37 Воздушные силы предупредили о группе "Шахедов" с Херсонщины на Днепропетровщину, движущихся в направлении Кривого Рога.

По состоянию на 0:56:
"Шахеды" на юге Винницкой области - курсом на северо-запад.
"Шахеды" на Николаевщине - движутся на запад.
Несколько групп вражеских БПЛА на Херсонщине - направляются на Николаевщину и Днепропетровщину.

Темы: Шахедвоздушная тревога
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