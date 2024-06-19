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Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Татьяна ОлейникСреда, 19 июня 2024, 22:41
Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и Шахеды
Ту-95МС. Фото - Википедия

Вечером 19 июня из аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ вылетели 4 бомбардировщика Ту-95МС.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Зафиксирована активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении.

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В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"

Кроме того, в 22:33 военные предупредили о движении БпЛА типа "Shahed" из Херсона в северо-западном направлении.

В 23:06 сообщили о вражеских ударных БпЛА в Николаевской области, которые двигаются в северо-западном направлении.

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В 23:34 сообщили о движении ударных БПЛА в Кировоградской области в северо-западном направлении, из Николаевской в ​​направлении Кировоградской области и о нескольких группах из Херсонщины курсом на Криворожский район Днепропетровщины.

В 23:56 военные предупредили движение ударных БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасщину, на Николаевщине курсом на Кировоградщину, несколько групп ударных БпЛА в Криворожском районе Днепропетровщины в западном направлении и группу ударных БпЛА из Херсона на Николаевщину.

Темы: воздушная тревогавойна
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