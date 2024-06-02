Россияне запускали "Шахеды" с юга

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с южного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:02 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА в Николаевской и Херсонской областях.

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По состоянию на 23:13 БпЛА зафиксированы в южной части Николаевской области, курс северо-западный.

В 23:33 Воздушные силы сообщили, что беспилотники взяли курс на Одесскую область.

По состоянию на 23:43: Первая группа ударных БпЛА в Одесской области в северо-западном направлении.

ВИДЕО ДНЯ

Вторая группа ударных БпЛА с Херсонщины курсом на Криворожский район Днепропетровщины.

Дословно Воздушные силы в 00:02: "Движение вражеских БпЛА:

1. Группа ударных БпЛА в Одесской области северо-западным курсом в направлении Винницкой области.

2. Группа ударных БпЛА в Криворожском районе Днепропетровщины в северном направлении.

3. Ударные БпЛА с Херсонщины в северо-западном направлении.

4. Ударные БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины".

00:20: "Движение вражеских БпЛА:

1. Группа ударных БпЛА из Одесской области в направлении Винницкой области.

2. Группа ударных БпЛА на востоке Кировоградщины в северо-западном направлении.

3. Ударные БпЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины.

4. Ударные БпЛА в акватории Черного моря в направлении юга Николаевщины (Очаков)".

00:28: "Ударный БпЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области".

00:49: "Движение ударных БпЛА:

1. Винницкая область - группа БпЛА северо-западным курсом.

2. БпЛА на Николаевщине движутся в направлении Кировоградской области.

3. БпЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины.

3. БпЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области".

1:09: "Движение ударных БпЛА:

1. БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.

2. БпЛА в Кировоградской области в северо-западном направлении.

3. БпЛА на Николаевщине в западном направлении.

4. БпЛА с Херсонщины курсом на Криворожский район Днепропетровщины".

1:46: "Движение ударных БпЛА:

1. БпЛА из Винницкой области в Хмельницкую область.

2. БпЛА в Кировоградской области курсом на Черкасскую область.

3. БпЛА на Николаевщине, постоянно меняют курс".

2:15: "Движение ударных БпЛА:

1. БпЛА на Черкасщине в северо-западном направлении.

2. БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.

3. БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей".

2:30: "БпЛА с Черкасской области курсом на Виннитчину в северо-западном направлении.

БпЛА из Николаевской области в направлении Кировоградской области".

3:27: "БпЛА в Винницкой области в направлении Житомирщины.

БпЛА из Кировоградской области в Черкасскую область".

Обновлено: в 4:37 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных российских дронов.