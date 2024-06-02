Россияне запускали "Шахеды" с юга
В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с южного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 23:02 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА в Николаевской и Херсонской областях.
По состоянию на 23:13 БпЛА зафиксированы в южной части Николаевской области, курс северо-западный.
В 23:33 Воздушные силы сообщили, что беспилотники взяли курс на Одесскую область.
По состоянию на 23:43: Первая группа ударных БпЛА в Одесской области в северо-западном направлении.
Вторая группа ударных БпЛА с Херсонщины курсом на Криворожский район Днепропетровщины.
Дословно Воздушные силы в 00:02: "Движение вражеских БпЛА:
1. Группа ударных БпЛА в Одесской области северо-западным курсом в направлении Винницкой области.
2. Группа ударных БпЛА в Криворожском районе Днепропетровщины в северном направлении.
3. Ударные БпЛА с Херсонщины в северо-западном направлении.
4. Ударные БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины".
00:20: "Движение вражеских БпЛА:
1. Группа ударных БпЛА из Одесской области в направлении Винницкой области.
2. Группа ударных БпЛА на востоке Кировоградщины в северо-западном направлении.
3. Ударные БпЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины.
4. Ударные БпЛА в акватории Черного моря в направлении юга Николаевщины (Очаков)".
00:28: "Ударный БпЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области".
00:49: "Движение ударных БпЛА:
1. Винницкая область - группа БпЛА северо-западным курсом.
2. БпЛА на Николаевщине движутся в направлении Кировоградской области.
3. БпЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины.
3. БпЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области".
1:09: "Движение ударных БпЛА:
1. БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.
2. БпЛА в Кировоградской области в северо-западном направлении.
3. БпЛА на Николаевщине в западном направлении.
4. БпЛА с Херсонщины курсом на Криворожский район Днепропетровщины".
1:46: "Движение ударных БпЛА:
1. БпЛА из Винницкой области в Хмельницкую область.
2. БпЛА в Кировоградской области курсом на Черкасскую область.
3. БпЛА на Николаевщине, постоянно меняют курс".
2:15: "Движение ударных БпЛА:
1. БпЛА на Черкасщине в северо-западном направлении.
2. БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.
3. БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей".
2:30: "БпЛА с Черкасской области курсом на Виннитчину в северо-западном направлении.
БпЛА из Николаевской области в направлении Кировоградской области".
3:27: "БпЛА в Винницкой области в направлении Житомирщины.
БпЛА из Кировоградской области в Черкасскую область".
Обновлено: в 4:37 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных российских дронов.