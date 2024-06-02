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Британской МИ5 поручили сосредоточиться на шпионах из России, Китая и Ирана – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 2 июня 2024, 02:34
Британской МИ5 поручили сосредоточиться на шпионах из России, Китая и Ирана – СМИ
флаг Британии, иллюстративное фото Getty Images

Национальная служба контрразведки Британии МИ5 получила распоряжение "переориентировать" свои усилия на борьбу со шпионами из Ирана, Китая и России.

Источник: The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве

Детали: В публикации говорится, что МИ5, несмотря на приоритет в борьбе с террористами, должна привлечь больше ресурсов на контрразведывательные операции против России, Китая и Ирана.

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Издание отмечает, что война России в Украине, растущее количество китайских агентов, действующих в Британии, и использование Ираном организованной преступности значительно сместили фокус внимания МИ5.

По словам высокопоставленного источника в правительстве, министры попросили МИ5 "переориентировать значительную часть своих усилий на борьбу со шпионажем, особенно с государственной угрозой со стороны Китая, России, а с недавних пор также Ирана".

Источник также пояснил, что поддержка Британией Украины в войне против России также привела к усилению шпионской активности.

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The Telegraph добавляет, что количество китайских агентов, задействованных в сборе разведывательной информации в Великобритании, сейчас "не поддается количественной оценке".

По мнению еще одного источника, до 20 сотрудников посольства Китая в Великобритании, вероятно, работают как шпионы.

"Но количество агентов, гражданских лиц, завербованных китайскими спецслужбами, может исчисляться сотнями тысяч", – добавил источник.

Темы: Великобританияразведкашпионаж
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