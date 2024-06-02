Британской МИ5 поручили сосредоточиться на шпионах из России, Китая и Ирана – СМИ
Национальная служба контрразведки Британии МИ5 получила распоряжение "переориентировать" свои усилия на борьбу со шпионами из Ирана, Китая и России.
Источник: The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве
Детали: В публикации говорится, что МИ5, несмотря на приоритет в борьбе с террористами, должна привлечь больше ресурсов на контрразведывательные операции против России, Китая и Ирана.
Издание отмечает, что война России в Украине, растущее количество китайских агентов, действующих в Британии, и использование Ираном организованной преступности значительно сместили фокус внимания МИ5.
По словам высокопоставленного источника в правительстве, министры попросили МИ5 "переориентировать значительную часть своих усилий на борьбу со шпионажем, особенно с государственной угрозой со стороны Китая, России, а с недавних пор также Ирана".
Источник также пояснил, что поддержка Британией Украины в войне против России также привела к усилению шпионской активности.
The Telegraph добавляет, что количество китайских агентов, задействованных в сборе разведывательной информации в Великобритании, сейчас "не поддается количественной оценке".
По мнению еще одного источника, до 20 сотрудников посольства Китая в Великобритании, вероятно, работают как шпионы.
"Но количество агентов, гражданских лиц, завербованных китайскими спецслужбами, может исчисляться сотнями тысяч", – добавил источник.