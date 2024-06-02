США должны позволить Украине бить предоставленным оружием по военным целям в России – ISW

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Штаты должны позволить Украине поражать предоставленным оружием все легитимные военные цели в оперативном и глубоком тылу России.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что нынешнее отсутствие ясности относительно американских ограничений на использование Украиной предоставленного США оружия для поражения военных целей на российской территории теряет возможность сдержать дальнейшие российские наступательные усилия через границу на севере Украины.

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Директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что решение США разрешить Украине удары американским оружием по территории России касается не только Харьковской области.

В то же время издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ американским оружием, но исключительно у границ Харьковской области.

По мнению аналитиков, комментарии Карпентера и сообщение Politico позволяют предположить, что существует двусмысленность по поводу того, что США четко санкционировали удары по целям в РФ на фоне сигналов об открытости для расширения разрешений, если российские войска начнут наступательные операции в других местах вдоль границы.

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Из-за такой неопределенности США теряется возможность сдержать подготовку России к наступательным операциям в других местах через границу на севере Украины.

Украинские официальные лица недавно предупредили, что российские войска также концентрируют силы в Курской и Брянской областях по ту сторону границы с Сумской областью, а ISW ранее оценивал, что даже ограниченная группировка достигнет желаемого эффекта - привлечет и зафиксирует украинские войска в этом районе.

Эксперты в очередной раз подчеркивают, что Кремль может решить начать наступательные операции в различных приграничных областях Украины за пределами Харьковской области, если посчитает, что сможет продолжать перебрасывать войска через границу, не подвергаясь опасности ударов с украинской стороны.

Украинские войска будут вынуждены обороняться от таких наступательных операций до того, как США предоставят четкое разрешение, необходимое для трансграничных ударов за пределами Харьковской области.

Рост вероятности других российских наступательных операций на севере Украины потребует от украинских сил перераспределения имеющихся ресурсов для сдерживания или обороны, что откроет возможности для российских сил в других частях фронта, которыми они смогут воспользоваться.

"Четкое осознание того, что Украина может использовать предоставленное США оружие против концентрации российских сухопутных войск в России, которые, похоже, готовятся к неизбежным трансграничным операциям, вероятно, изменит расчеты российского командования относительно мудрости таких показных приготовлений", - говорится в отчете.

Аналитики добавляют: ISW продолжает считать, что США должны позволить Украине поражать все легитимные военные цели в оперативном и глубоком тылу России оружием, предоставленным Соединенными Штатами.

Ключевые выводы ISW за 1 июня: