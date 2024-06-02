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Над Днепропетровской областью сбили крылатую ракету – ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 2 июня 2024, 07:58
Над Днепропетровской областью сбили крылатую ракету – ОВА
крылатая ракета, фото иллюстративное из соцсетей

Вечером и ночью защитники сбили над Днепропетровщиной крылатую ракету и 2 "Шахеды".

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Вечером наши защитники сбили 1 крылатую ракету в Криворожском районе, а около полуночи – 2 "Шахеда" на Никопольщине".

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Детали: Кроме того, отметил Лысак, вечером агрессор продолжал бить по Никопольщине. Дронами-камикадзе попал по Мировской громаде. По Марганецкой – артиллерией.

Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка и гараж.

Кроме того, по словам главы ОГА, утром под удар вновь попала Марганецкая громада. А еще – Никополь. Последствия атак уточняются.

Темы: Днепропетровская областьПВО
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