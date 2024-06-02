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Россияне атакуют Херсон

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июня 2024, 08:41
Россияне атакуют Херсон
скриншот: deepstatemap

Утро 2 июня Россия начала с обстрела Херсона.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, ОВА

Прямая речь Мрочко: "В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ атакует с временно оккупированного левого берега.

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Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места!".

Детали: По данным ОВА, в течение субботы оккупанты ранили одного человека в области.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, в частности повреждены 9 частных домов.

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Было зафиксировано попадание в админздания, медицинские учреждения, учреждения культуры, магазины и частные автомобили.

Темы: Херсонобстрел
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