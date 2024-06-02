Зеленский и Остин обсудили усиление ПВО и коалицию F-16

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином, на которой, в частности, речь шла о насущных военных потребностях Украины.

Источник: Зеленский у соцсетях, "Европейская правда"

Детали: Встреча украинского президента и главы Пентагона состоялась на полях оборонного форума Shangri-La в Сингапуре.

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"Мы обсудили ключевые вопросы: оборонные потребности нашей страны, усиление системы противовоздушной обороны Украины, коалицию F-16 и подготовку двустороннего соглашения по безопасности", – отметил Зеленский.

Он также поблагодарил президента США Джо Байдена за принятие важного решения о нанесении ударов американским оружием по территории РФ.

"Мы ценим жизненно важную оборонную и политическую поддержку Украины со стороны США", – добавил Зеленский.

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Как известно, ряд стран Альянса – прежде всего США и Германия – позволили Украине наносить удары переданным оружием по военным объектам на территории России, но с ограничениями.

В Еврокомиссии заявили, что согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя от развязанной агрессии, в частности, нанося удары по военным объектам на территории РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже настаивает на праве Украины наносить удары по российской территории и говорит, что все больше союзников соглашаются с этим.