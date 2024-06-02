От обломков БПЛА начался пожар под Николаевом

Ночью на 2 июня в результате падения обломков сбитых вражеских БпЛА в Куцурубской общине Николаевского района горели складские помещения промышленного предприятия.

Источник: ГСЧС Николаевщины

Детали: По состоянию на 08:40 пожар был локализован подразделением ГСЧС площадью 1500 кв. м., а после 9:00 его ликвидировали.

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Пострадавших нет.

Кроме того, 1 июня в 15:50 и 18:00 враг наносил артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской громады.

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В результате одного из них в селе Ивановка загорелась трава на территории школы.