Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Покровском направлении ситуация напряженная - сводка

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июня 2024, 13:19
На Покровском направлении ситуация напряженная - сводка
фото: генштаб

С начала суток 2 июня произошло 29 боевых столкновений, а российские оккупанты совершили два ракетных удара двумя ракетами и восемь авиаударов с применением 11 КАБов, 413 обстрелов позиций.

Источник: Генштаб

Детали: На Харьковском направлении с начала суток продолжается бой в районе Старицы. Ситуация контролируемая. Защитники продолжают мероприятия по усилению переднего края обороны.

Реклама:

По уточненным данным, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 115 человек, из них 34 - безвозвратно. Кроме того, Силами обороны уничтожены танк, артиллерийская система, два средства ПВО, шесть БпЛА, 14 автомобилей и шесть единиц специальной техники. Поражен склад боеприпасов и восемь укрытий личного состава.

На Лиманском направлении в районе Тернов атака противника успеха не имела.

На Северском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Раздоловки и Выемки: три атаки врага отбиты, еще два боя продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны.

ВИДЕО ДНЯ

На Краматорском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в районах Калиновки и Клещиевки. Два из них завершилось, одно - продолжается в районе Калиновки. Противник успеха не имеет.

На Покровском направлении противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. Две атаки отбиты, еще три - продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

На Кураховском направлении три попытки врага приблизиться к Константиновке потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено.

По уточненной информации, субботняя активность противника привела к значительным его потерям, а именно: более 200 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено пять танков, пять БМП, один БпЛА, автомобиль и два склада боеприпасов. Повреждены четыре танка и две боевые бронированные машины.

С начала суток на Времовском направлении успеха не имела попытка противника штурмовать позиции ВСУ вблизи Старомайорского.

Также безуспешной была попытка российских оккупантов продвинуться на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские захватчики не оставляют попыток вытеснить подразделения с плацдарма в районе Крынок. Две атаки российских захватчиков потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируется.

Темы: Генштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95

Укрэнерго: На днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

В пятницу все сутки свет будут выключать по графикам

Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: в тюрьму посадили 7 причастных лиц

фото, видеоГБР: У служащих миграционной службы, "зарабатывавших" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн

Байден: Украине не разрешено бить американским оружием по Кремлю

Все новости...
Генштаб
Россияне больше всего атакуют на Покровском направлении – Генштаб
Россияне потеряли за сутки более 1130 военных 
Генштаб: Активнее всего враг штурмует на Покровском направлении
Последние новости
00:48
Гостаможслужба: Польские фермеры прекращают блокирование грузовиков на КПП "Рава-Русская"
00:20
Одессу атакуют "Шахеды": в городе прогремели взрывы
23:53
Новости экономики 6 июня: отключения света, международные резервы Украины сократились на 8%
23:37
Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95
23:32
обновляетсяВ нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные дроны
23:18
Июнь культурного человека: подборка мест, которые следует посетить на выходных
23:06
США объявили санкции против представителей власти Грузии из-за антизападного разворота
22:35
Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники: что это и когда празднуют
22:32
Макрон об ударах по России: Предел устанавливается тем, что делают россияне
22:22
Киеву увеличили лимиты электроэнергии – Yasno
Все новости...
Реклама:
Реклама: