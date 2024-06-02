На Покровском направлении ситуация напряженная - сводка

С начала суток 2 июня произошло 29 боевых столкновений, а российские оккупанты совершили два ракетных удара двумя ракетами и восемь авиаударов с применением 11 КАБов, 413 обстрелов позиций.

Источник: Генштаб

Детали: На Харьковском направлении с начала суток продолжается бой в районе Старицы. Ситуация контролируемая. Защитники продолжают мероприятия по усилению переднего края обороны.

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По уточненным данным, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 115 человек, из них 34 - безвозвратно. Кроме того, Силами обороны уничтожены танк, артиллерийская система, два средства ПВО, шесть БпЛА, 14 автомобилей и шесть единиц специальной техники. Поражен склад боеприпасов и восемь укрытий личного состава.

На Лиманском направлении в районе Тернов атака противника успеха не имела.

На Северском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Раздоловки и Выемки: три атаки врага отбиты, еще два боя продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны.

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На Краматорском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в районах Калиновки и Клещиевки. Два из них завершилось, одно - продолжается в районе Калиновки. Противник успеха не имеет.

На Покровском направлении противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. Две атаки отбиты, еще три - продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

На Кураховском направлении три попытки врага приблизиться к Константиновке потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено.

По уточненной информации, субботняя активность противника привела к значительным его потерям, а именно: более 200 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено пять танков, пять БМП, один БпЛА, автомобиль и два склада боеприпасов. Повреждены четыре танка и две боевые бронированные машины.

С начала суток на Времовском направлении успеха не имела попытка противника штурмовать позиции ВСУ вблизи Старомайорского.

Также безуспешной была попытка российских оккупантов продвинуться на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские захватчики не оставляют попыток вытеснить подразделения с плацдарма в районе Крынок. Две атаки российских захватчиков потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируется.