В России горит НПЗ, есть погибшие
Воскресенье, 2 июня 2024, 15:31
В Коми РФ произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла", есть погибшие.
Детали: Пожар произошел на предприятии в Ухте.
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Многие российские СМИ пишут, что два человека погибли. Официально власти подтвердили, что "погибшие и пострадавшие есть", без количества.
Baza сообщила, что перед возгоранием в резервуаре в районе НПЗ слышали "несколько хлопков".
Крыша резервуара частично разрушена, но власти откидают версию с атакой беспилотника.
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Глава Коми Владимир Уйба заявил, что пожар "не связан с атаками беспилотных аппаратов", а по предварительным данным причиной стало "несоблюдение правил техбезопасности".