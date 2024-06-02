В России горит НПЗ, есть погибшие

В Коми РФ произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла", есть погибшие.

Источник: ТАСС, "Медуза"

Детали: Пожар произошел на предприятии в Ухте.

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Многие российские СМИ пишут, что два человека погибли. Официально власти подтвердили, что "погибшие и пострадавшие есть", без количества.

Baza сообщила, что перед возгоранием в резервуаре в районе НПЗ слышали "несколько хлопков".

Крыша резервуара частично разрушена, но власти откидают версию с атакой беспилотника.

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Глава Коми Владимир Уйба заявил, что пожар "не связан с атаками беспилотных аппаратов", а по предварительным данным причиной стало "несоблюдение правил техбезопасности".