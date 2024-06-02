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Харьковская ОВА отказалась назвать подрядчиков, которые отвечали за фортификации

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июня 2024, 15:55
Харьковская ОВА отказалась назвать подрядчиков, которые отвечали за фортификации
фото: "Ґвара Медіа"

Харьковская ОВА отказалась предоставлять информацию о предприятиях, которые не выполнили договорные обязательства перед администрацией по строительству оборонных фортификаций в регионе.

Источник: ответ ОВА на запрос "Гвара Медиа"

Детали: Журналисты интересовались, какие подрядные предприятия не выполнили работы по строительству фортификаций на Харьковщине и были заменены на другие с просьбой предоставить названия таких предприятий.

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Также они просили предоставить перечень предприятий или ФЛП подрядчиков по работам на строительство фортификаций, какие услуги или работы заказывались и суммы средств, которые были перечислены этим предприятиям или ФЛП.

ОВА ответило, что эти данные являются служебной информацией с ограниченным доступом.

Дословно: "Целесообразно отметить, что сведения о мерах, связанных с планированием, проведением организационных мероприятий по оборудованию (построению) фортификационных сооружений в сфере территориальной обороны относятся к „Перечню сведений, составляющих служебную информацию", утвержденного распоряжением Харьковской областной военной администрации от 05.12.2023 Nº 912 пункта 13.23, и является информацией с ограниченным доступом в соответствии со статьей 6 Закона".

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Предыстория:

  • 10 мая российская армия пошла повторным наступлением на Харьковщину, перейдя украинскую границу сразу в двух направлениях. За неделю оккупантам удалось захватить до десяти населенных пунктов в направлении села Липцы и города Волчанск
  • 14 мая на УП вышла колонка главы Антикоррупционного центра "Межа" Мартины Богуславец, из которой следовало, что для построения третьей линии обороны Харьковская ОВА решила закупить древесины на 270 миллионов гривен у компаний, имеющих признаки фиктивности. Речь идет о ФЛП и четырех ООО, которые работают на рынке от 4 до 14 месяцев и имеют в биографии своих учредителей довольно странные факты, как для успешных бизнесменов. Например, судебные дела за кражи виски или исполнительные производства за кредиты в банках.
  • 17 мая профильный заместитель председателя Харьковской ОВА Михаил Харнам на пресс-конференции в Харькове заявил, что средняя цена кубометра закупленной в частных компаниях древесины была 5500 гривен. При том, что средняя цена, по которой в этом году продавали древесину харьковские лесхозы, существенно ниже - около 1500 гривен. 
  • Позже стало известно, что Служба безопасности еще с февраля 2024 года расследует возможное завышение цен на древесину, которую Харьковская областная военная администрация закупала у частных компаний для построения фортификационных сооружений.

Темы: ФотрификацииХарьковская областьвойнастроительство
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