Харьковская ОВА отказалась назвать подрядчиков, которые отвечали за фортификации

Харьковская ОВА отказалась предоставлять информацию о предприятиях, которые не выполнили договорные обязательства перед администрацией по строительству оборонных фортификаций в регионе.

Источник: ответ ОВА на запрос "Гвара Медиа"

Детали: Журналисты интересовались, какие подрядные предприятия не выполнили работы по строительству фортификаций на Харьковщине и были заменены на другие с просьбой предоставить названия таких предприятий.

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Также они просили предоставить перечень предприятий или ФЛП подрядчиков по работам на строительство фортификаций, какие услуги или работы заказывались и суммы средств, которые были перечислены этим предприятиям или ФЛП.

ОВА ответило, что эти данные являются служебной информацией с ограниченным доступом.

Дословно: "Целесообразно отметить, что сведения о мерах, связанных с планированием, проведением организационных мероприятий по оборудованию (построению) фортификационных сооружений в сфере территориальной обороны относятся к „Перечню сведений, составляющих служебную информацию", утвержденного распоряжением Харьковской областной военной администрации от 05.12.2023 Nº 912 пункта 13.23, и является информацией с ограниченным доступом в соответствии со статьей 6 Закона".

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