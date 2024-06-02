В ТЦК объяснили силовое задержание мужчины в Днепре: Пытались удержать от преступления

Днепропетровский областной ТЦК и СП отреагировал на видео в соцсетях с силовым задержанием сотрудниками мужчины в штатском в Днепре, заявив, что сотрудники ТЦК пытались удержать призванного гражданина от совершения уголовного преступления.

Источник: Днепропетровский областной ТЦК и СП

Детали: В субботу вечером в соцсетях Днепра появилось видео, на котором зафиксировано, как двое мужчин в военной форме пытаются силой задержать мужчину в гражданском, другие гражданские вмешиваются и пытаются его защитить.

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В воскресенье Днепропетровский областной ТЦК и СП заявил, что на видео зафиксирована часть конфликтной ситуации, которая произошла 1 июня в городе Днепр между военнослужащими ВСУ и гражданином в штатском.

Дословно: "Это – не работа группы оповещения военнообязанных, о чем заявляют вражеские пропагандистские каналы, задача которых – усложнить комплектование Сил обороны Украины.

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На видео – попытки военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки удержать призванного на военную службу по мобилизации гражданина от совершения уголовного преступления.

Этот гражданин – действующий военнослужащий, призванный на военную службу по мобилизации. Ранее он неоднократно пытался уклониться от призыва на военную службу, не являлся по повесткам в ТЦК и СП и для прохождения военно-врачебной комиссии. 1 июня он следовал к месту прохождения военной службы в сопровождении военнослужащих ТЦК и СП. Во время движения автомобильным транспортом мобилизованный под надуманным предлогом попросил остановить машину и совершил попытку побега".

Больше деталей: В ТЦК добавили, что "случайные граждане, которые "сочувствовали"лицу, которое осуществляло очередную попытку уклониться от выполнения своего конституционного долга и оказывали давление на военнослужащих ТЦК и СП – по сути способствовали совершению уголовного преступления".