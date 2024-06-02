Зеленский после Сингапура поедет в Филиппины – СМИ

Филиппинское издание Rappler сообщило, что президент Владимир Зеленский совершит визит в эту страну.

Источник: Rappler со ссылкой на дипломатические источники

Детали: По данным издания, Зеленский после поездки в Сингапур поздно вечером в воскресенье прибудет в столицу Филиппин – Манилу.

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Это его первый визит в Манилу после избрания президентом в 2019 году.

Что предшествовало: Зеленский в субботу и воскресенье находился в Сингапуре. Он провел ряд двусторонних встреч, в частности с конгрессменами США и главой Пентагона Ллойдом Остином, а также выступил на оборонном форуме Shangri-La.