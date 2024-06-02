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Провокация во Франции: Возле Эйфелевой башни оставили гробы с надписью об Украине

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июня 2024, 18:54
Провокация во Франции: Возле Эйфелевой башни оставили гробы с надписью об Украине
Эйфелева башня, иллюстративное фото УП

Возле Эйфелевой башни обнаружили пять гробов, обернутых во французские флаги с надписью "Французские солдаты в Украине", полиция арестовала трех человек в связи с этой провокацией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: В субботу около 09:00 утра три человека оставили пять гробов в натуральную величину на набережной Бранли в Париже у основания Эйфелевой башни. В коробках, как сообщил AFP источник, был гипс.

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Водителя фургона, который перевозил гробы, арестовали неподалеку. Он рассказал полиции Парижа, что ему заплатили 40 евро за то, чтобы он отвез двух других людей и их груз. По данным AFP, водитель прибыл из Болгарии накануне вечером.

Еще двух фигурантов задержали позже на другом конце Парижа – на автовокзале Берси, где они собирались сесть на рейс в Берлин. Один из задержанных был украинцем, а другой – немцем.

Мотив задержанных пока непонятен, но надпись на гробах, вероятно, отсылает к обсуждению об отправке западных войск в Украину – которое первым подняла именно Франция.

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Что предшествовало: Парижу приходилось не раз опровергать российские фейки о "французских наемниках" в Украине.

СМИ недавно сообщили, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.

Темы: Франция
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