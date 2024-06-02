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Трамп о возможном заключении: Я не против

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июня 2024, 19:33
Трамп о возможном заключении: Я не против
Дональд Трамп, фото Getty Images

Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "не против" возможного приговора в виде лишения свободы или домашнего ареста по обвинениям в фальсификации деловой документации, по которым его признали виновным в Нью-Йорке.

Источник: Трамп в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о возможном наказании, которое ему должны присудить в Нью-Йорке, в частности заключение, Трамп сказал: "Я не против".

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"Я видел, как один из моих адвокатов на днях по телевидению сказал: "О нет, вы же не хотите так поступить с президентом". Я ответил: "Не надо ни о чем просить", – добавил он.

Экс-президент США считает, что если его действительно посадят в тюрьму, он "не уверен, что общественность это выдержит".

"Я думаю, что общественности будет трудно это выдержать, знаете, в определенный момент наступает переломный момент", – сказал Трамп.

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Что предшествовало: Жюри присяжных 30 мая признало экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинений по уголовному делу, связанному с сокрытием информации о внебрачных связях. Суд назначил дату определения наказания на 11 июля, сам Трамп уже обещает обжаловать приговор.

Речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Дональда Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.

Темы: ТрампСША
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