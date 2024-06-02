В понедельник Украину прогреет до 32°, местами дожди и грозы
Воскресенье, 2 июня 2024, 19:52
В понедельник, 3 июня, в Украине днем температура воздуха будет достигать 32°, в некоторых регионах кратковременные дожди и грозы.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: Ночью в большинстве северных, центральных, Харьковской областях, днем в Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
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Температура ночью 13-18°, на западе страны 10-15°; днем 27-32°, в западных, северных, Винницкой областях и на побережье морей 23-28°.
В Киевской области ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в Киеве ночью 16-18°, днем 25-27°.