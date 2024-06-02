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Саудовская Аравия не поедет на Саммит мира, потому что там не будет России – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июня 2024, 21:08
Саудовская Аравия не поедет на Саммит мира, потому что там не будет России – СМИ
Зеленский в Саудовской Аравии в феврале 2024 года, фото ОП

Саудовская Аравия не будет участвовать в Глобальном саммите мира 15-16 июня в Швейцарии по Украине.

Источник: немецкое издание Bild со ссылкой на dpa

Детали: О таком решении Саудовской Аравии сообщило в воскресенье агентство dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах в Эр-Рияде

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Причиной решения не участвовать в саммите якобы является то, что на нем не будет присутствовать Россия.

Что предшествовало: В воскресенье президент Владимир Зеленский обвинил Китай в давлении на другие страны для того, чтобы они не участвовали в предстоящем Саммите мира.

В феврале 2024 года Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию встречался с наследным принцем, премьер-министром страны Мухаммадом бин Салманом аль Саудом и обсуждал с ним Формулу мира.

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Вместе с тем, в декабре 2023 года в Саудовскую Аравию приезжал и правитель РФ Владимир Путин.

Темы: Саудовская Аравия
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