На Киевщине и в столице из-за непогоды подтопления и падения деревьев

В Киевской области в результате непогоды подтоплена проезжая часть в Ирпене, повалены деревья на автодорогах, в Киеве также известно о поваленном дереве.

Источник: председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, ГСЧС Киева

Детали: Кравченко сообщил, что из-за непогоды более 8,3 тысяч семей на Киевщине остались без света. По информации ДТЭК Киевские региональные сети, в результате дождя и шквального ветра больше всего аварийных отключений пока фиксируется в Бучанском, Обуховском и Вышгородском районах.

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Кроме того, в результате сильного ливня в городе Ирпень подтоплена проезжая часть одной из улиц и цокольный этаж 9-ти этажного дома.

Также шквальный ветер повалил деревья на некоторых автодорогах и линию электропередач. Сейчас известно о 4 таких случаях на Киевщине.

В то же время ГСЧС Киева сообщает о падении дерева на автомобили в результате непогоды на улице Сосницкой. Жертв и пострадавших нет.