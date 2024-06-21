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Для усиления обороны Часового Яра передислоцирована 24-я бригада: ситуация чрезвычайно тяжелая

Валентина РоманенкоПятница, 21 июня 2024, 00:56
Для усиления обороны Часового Яра передислоцирована 24-я бригада: ситуация чрезвычайно тяжелая
фото 24 ОМБр

Подразделения 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила передислоцированы в район города Часов Яр Донецкой области для усиления обороны.

Источник: пресс-служба бригады

Детали: Подразделения 24 ОМБр имени короля Даниила передислоцированы для усиления обороны в район Часового Яра.

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Отмечается, что ситуация в городе и вокруг него - чрезвычайно тяжелая. Враг постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти населенный пункт с севера и юга.

Оккупанты также беспощадно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения.

Дословно: "Воины 24 бригады массово уничтожают пехоту и технику врага, ломая его планы и заставляют платить огромную цену за каждый метр земли.

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К сожалению, у нас тоже есть потери. Вечная память и слава погибшим собратьям. Отомстим за каждого".

Темы: Донецкая областьвойна
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