С Оленьи взлетели четыре бомбардировщика ТУ-95, также есть «Шахеды» - Воздушные силы

Вечером 21 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете четырех бортов ТУ-95МС с авиабазы ​​"Оленья" в России.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Внимание! Зафиксирован взлет 4 бортов ТУ-95МС с авиабазы ​​Оленья. Тревогу не игнорируем!"

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Детали: Кроме того, известно о российских "Шахедах" на территории Украины. В частности первая группа следует из Херсонской области через Николаевскую и Одесскую в направлении Винницы;вторая группа курсирует по Херсонской через Николаевскую в направлении Кировоградской области.

Дополнено: В 00.46 "Шахеды" продолжают движение: