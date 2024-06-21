С Оленьи взлетели четыре бомбардировщика ТУ-95, также есть «Шахеды» - Воздушные силы
Пятница, 21 июня 2024, 23:57
Вечером 21 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете четырех бортов ТУ-95МС с авиабазы "Оленья" в России.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Внимание! Зафиксирован взлет 4 бортов ТУ-95МС с авиабазы Оленья. Тревогу не игнорируем!"
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Детали: Кроме того, известно о российских "Шахедах" на территории Украины. В частности первая группа следует из Херсонской области через Николаевскую и Одесскую в направлении Винницы;вторая группа курсирует по Херсонской через Николаевскую в направлении Кировоградской области.
Дополнено: В 00.46 "Шахеды" продолжают движение:
- Вдоль Одесской и Николаевской областей курсом на Виннитчину.
- Курсируют на Кировоградщине в направлении Черкасской области.