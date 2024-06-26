Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивСреда, 26 июня 2024, 23:36
На юге Украины зафиксировали российские Шахеды
Фото - Getty Images

Российские войска вечером 26 июня запустили на территорию Украины ударные БПЛА.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:57 военные сообщили, что ударные БПЛА курсируют в Херсонской области в северо-западном направлении.

Реклама:

Обновлено: В 22:48 сообщили об ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины. Позже воздушники предупредили о группе БпЛА на Николаевщине западным курсом, несколько групп БпЛА из Херсона в направлении Николаева и БпЛА в акватории Черного моря в направлении юга Одесщины.

В 23:33 военные предупредили о движении ударных БПЛА на Николаевщине, курс северо-западный и БПЛА через Белгород-Днестровский район курсом на Одесский район.

В 00.29 Воздушные силы обновили направления движения вражеских БПЛА:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ударные БпЛА из Одесской области в направлении Винницкой области.
  • Ударные БпЛА с Николаевщины в направлении Одесской и Кировоградской областей.
  • БпЛА в Криворожском районе Днепропетровщины в восточном направлении.
Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

В 1.35 воздушники обновили движение ударных БпЛА:

  • БпЛА на границе Хмельницкой и Черновицкой областей, курс западный.
  • БпЛА на юге Винницкой области в направлении Хмельницкой области.
  • БпЛА из Кировоградской области в Винницкую область.

В 2.00 стали известны маршруты, по которым движутся ударные БпЛА:

  • БпЛА на границе Черновицкой и Тернопольской областей, курс западный.
  • БпЛА на Виннитчине в направлении Хмельницкой области.
  • БпЛА на Кировоградщине в северо-западном направлении.
  • Группа ударных БпЛА с Херсонщины в северо-западном направлении.

Темы: Шахедвоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ле Пен обещает отменить разрешение Украине бить французским оружием по РФ

"Укрэнерго" в субботу на 6 часов отменяет отключение электроэнергии

В Иране избрали президента - второй тур прошел с исторически низкой явкой

Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" над Украиной

фотоЖениха лакшери-свадьбы с экс-сотрудницей ГБР поймали на чердаке во Львове - источник

фотоСМИ нашли украинских владельцев санатория "Коралл" в Крыму, получившего миллионы от властей РФ

Все новости...
Шахед
В Крыму произошел пожар на мысе, откуда РФ запускает "Шахеды" по Украине
Олещук показал эмоциональные кадры противовоздушных боев: в 2024 году сбито 1953 "Шахеда"
Удар в местах хранения "Шахедов" в Ейске 21 июня: известно о 120 уничтоженных БпЛА
Последние новости
12:34
фотоОккупанты усиливают оборону вдоль побережья Крыма – партизаны
12:15
Где могут проживать ученики с ВОТ во время вступительной кампании в украинские вузы: объясняет омбудсмен
12:10
Евро-2024Англия сыграет со Швейцарией, Нидерланды — с Турцией: расписание матчей дня на ЧЕ
12:07
Ле Пен обещает отменить разрешение Украине бить французским оружием по РФ
11:59
ВОЗ классифицировала тальк как "вероятно канцерогенный" для человека
11:57
В Болгарии планируют выступить за мирные переговоры между Украиной и РФ на саммите НАТО
11:41
обновлено от 11:17В Одессе прогремели взрывы во время ракетной опасности
11:29
Правительство определило случаи, когда больницы могут предоставлять платные услуги
10:49
Миланский аэропорт переименуют в честь Берлускони
10:48
видеоИсследователи впервые сняли, как синий кит кормит своего детеныша
Все новости...
Реклама:
Реклама: