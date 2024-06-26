На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
Российские войска вечером 26 июня запустили на территорию Украины ударные БПЛА.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 21:57 военные сообщили, что ударные БПЛА курсируют в Херсонской области в северо-западном направлении.
Обновлено: В 22:48 сообщили об ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины. Позже воздушники предупредили о группе БпЛА на Николаевщине западным курсом, несколько групп БпЛА из Херсона в направлении Николаева и БпЛА в акватории Черного моря в направлении юга Одесщины.
В 23:33 военные предупредили о движении ударных БПЛА на Николаевщине, курс северо-западный и БПЛА через Белгород-Днестровский район курсом на Одесский район.
В 00.29 Воздушные силы обновили направления движения вражеских БПЛА:
- Ударные БпЛА из Одесской области в направлении Винницкой области.
- Ударные БпЛА с Николаевщины в направлении Одесской и Кировоградской областей.
- БпЛА в Криворожском районе Днепропетровщины в восточном направлении.
В 1.35 воздушники обновили движение ударных БпЛА:
- БпЛА на границе Хмельницкой и Черновицкой областей, курс западный.
- БпЛА на юге Винницкой области в направлении Хмельницкой области.
- БпЛА из Кировоградской области в Винницкую область.
В 2.00 стали известны маршруты, по которым движутся ударные БпЛА:
- БпЛА на границе Черновицкой и Тернопольской областей, курс западный.
- БпЛА на Виннитчине в направлении Хмельницкой области.
- БпЛА на Кировоградщине в северо-западном направлении.
- Группа ударных БпЛА с Херсонщины в северо-западном направлении.