В Донецкой области возросло количество раненых в результате атаки РФ

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин написал, что еще три человека в Горняке и Нью-Йорке получили ранения в результате утреннего обстрела РФ.

Источник: Филашкин

Прямая речь: "Поступила информация о раненом мужчине в Горняке Кураховской громады и двух раненых женщинах в Нью-Йорке Торецкой громады".

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Детали: По словам главы ОВА, россияне бьют по мирным жителям области, поэтому Филашкин призвал людей эвакуироваться.

Предыстория:

Утром 27 июня российские войска атаковали Торецк, Селидово и Ясеново Донецкой области, в результате обстрела 1 человек погиб, еще 7 ранены.