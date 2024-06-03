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Генштаб: На Покровском направлении - больше всего боевых столкновений за сутки

Ольга ГлущенкоПонедельник, 3 июня 2024, 01:28
Генштаб: На Покровском направлении - больше всего боевых столкновений за сутки
украинские защитники, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Покровском направлении больше всего боевых столкновений за сутки, защитники отражают попытки российских оккупантов прорваться.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22.30 2 июня

Детали: За минувшие сутки произошло 60 боевых столкновений.

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В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных удара с применением двух ракет и 33 авиационных удара с применением 46 КАБов, применили 351 дрон-камикадзе. Оккупанты совершили почти 2500 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении с начала суток происходило два боевых столкновения. Защитники отбили атаки противника в районах сел Липцы и Старица.

Генштаб отмечает, что ситуация контролируемая, украинские воины действуют активно, наносят врагу потери.

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На Купянском направлении произошло 6 боестолкновений. Все атаки российских захватчиков защитники отбили в районах населенных пунктов Дружелюбовка и Невское.

На Лиманском направлении враг четыре раза пытался продвинуться в направлении населенного пункта Терны и в Серебрянском лесу. Три атаки ВСУ отбили, еще одно боевое столкновение продолжается возле села Терны. Противник успеха не имеет, Силы обороны не допустили потерь позиций.

На Северском направлении в течение суток защитники отбили семь штурмовых действий врага в районах Выемки и Раздоловки. Вблизи последней обстановка остается напряженной - продолжается бой.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили семь попыток противника вклиниться в украинскую оборону неподалеку Калиновки, Клещеевки и Андреевки. Потерь позиций и территорий не допущено.

На Покровском направлении подразделения группировки Сил обороны отражали 17 атак противника. Украинские защитники отражают попытки российских оккупантов прорваться. Свою активность враг концентрировал в районах Новоалександровки и Сокола. Сейчас все еще продолжаются боевые действия вблизи последнего. Защитники принимают активные меры для недопущения продвижения врага.

На Кураховском направлении произошло шесть боевых столкновений, пять из которых успешно отбили украинские воины. Продолжается бой в районе Красногоровки.

На Времовском направлении украинские защитники сдержали три атаки оккупантов в сторону Старомайорского. Ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении российские захватчики безуспешно пытались продвинуться к Малой Токмачке.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, украинские воины пять раз дали жесткий отпор российским захватчикам в районе Крынок.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Подразделения украинской авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесли поражения по 18 районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, трем артиллерийским системам, двум средствам ПВО и станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Темы: Генштабвойна
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