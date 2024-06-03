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В пруду на Хмельнитчине утонули двое подростков

Ольга ГлущенкоПонедельник, 3 июня 2024, 02:48
В пруду на Хмельнитчине утонули двое подростков
фото: ГУ ГСЧС в Хмельницкой области

В Хмельницкой области на пруду утонули двое подростков 2010 и 2013 годов рождения.

Источник: ГУ ГСЧС в Хмельницкой области

Дословно: "2 июня в 14:05 к спасателям поселка Ярмолинцы поступило сообщение от сотрудников полиции, что в с. Сутковцы Хмельницкого района на местном водоеме, вероятно, утонули подростки".

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Детали: В сообщении спасатели отмечают, что еще до их прибытия медики достали из воды тело мальчика 2010 года рождения и начали реанимационные мероприятия, которые не дали результата.

Кроме того, на место происшествия для поиска другого подростка привлекли водолазов ГСЧС Хмельницкой области. Они обследовали акваторию пруда и подняли на поверхность тело девочки 2013 года рождения.

"Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители", – добавляют в сообщении чрезвычайники.

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фото: ГУ ГСЧС в Хмельницкой области
 
фото: ГУ ГСЧС в Хмельницкой области

Темы: ХмельнитчинадетиГСЧС
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