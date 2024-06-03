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Зеленский обсудил с президентом Филиппин двусторонние отношения

Ольга ГлущенкоПонедельник, 3 июня 2024, 06:04
Зеленский обсудил с президентом Филиппин двусторонние отношения
фото: telegram Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Филиппин Манилу, где встретился с президентом страны и обсудил двусторонние отношения.

Источник: филиппинское информационное агентство PNA, Зеленский в Telegram

Детали: Отмечается, что Зеленский прибыл в Манилу для переговоров с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом.

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Встреча глав двух государств запланирована во дворце Малаканян (резиденции лидера Филиппин – ред.) на утро понедельника.

Однако, добавляет издание, во Дворце не разглашают деталей встречи.

Обновлено: Позже Зеленский сообщил, что прибыл на Филиппины и встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим

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Прямая речь: "Прибыл на Филиппины и впервые в истории наших двусторонних отношений встретился с Президентом Фердинандом Маркосом-младшим.

Благодарен Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за четкую позицию относительно агрессии России против нашей страны, а также за поддержку важных резолюций ООН. Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества.

Обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии. Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите.

Также обсудили двустороннее сотрудничество, в частности экспорт украинской аграрной продукции на Филиппины".

 
Зеленский прибыл в столицу Филиппин
фото: Telegram Зеленского

Что предшествовало: Зеленский в субботу и воскресенье находился в Сингапуре. Он провел ряд двусторонних встреч, в частности с конгрессменами США и главой Пентагона Ллойдом Остином, а также выступил на оборонном форуме Shangri-La.

Темы: ФилиппиныЗеленский
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